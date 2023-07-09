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Giriş Tarihi: 9.7.2023 14:19

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Perisic ısrarı sürüyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın Perisic ısrarı sürüyor

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Ivan Perisic'in transferi için şartları zorluyor.

Kanat takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Wilfried Zaha'yı bitme aşamasına getirse de yine de aynı bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Listedeki isimlerden Ivan Perisic için de çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin Hırvat futbolcuda şartları zorladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Hırvat yıldızın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasını ve yeni bir maceraya atılmak istemesini transferde avantaj olarak kullanmak istiyor. 34 yaşındaki futbolcunun adı daha önce de Hajduk Split ile anılmıştı. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Perisic ısrarı sürüyor
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