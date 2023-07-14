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Giriş Tarihi: 14.7.2023 14:30

Marius Mouandilmadji: Gollerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum

AA
Marius Mouandilmadji: Gollerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek Yılport Samsunspor'un yeni transferi Marius Mouandilmadji, ilk kez forma giyeceği Türkiye'de golleriyle takımına katkı sunmayı amaçlıyor.

Belçika temsilcisi RFC Seraing'den 3 yıllığına transfer edilen 25 yaşında ve 1,90 boyundaki forvet Marius Mouandilmadji, yeni sezon hazırlıkları için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla çalışmaya başladı.

Kariyerinde Portekiz, Kamerun ile Belçika'daki kulüplerde görev alan Çad Milli Takım oyuncusu, Samsunspor formasıyla Süper Lig deneyimini yaşayacak.

Transfer ve yeni sezon hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Marius Mouandilmadji, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisine anlattığı projelerin etkisiyle takımla anlaşmaya vardığını, kulüp hedeflerinin çok iyi olduğunu söyledi.

Kamp süreci ve kişisel hedeflerinden bahseden Mouandilmadji, "Hazırlıklar çok iyi gidiyor. Sadece ben değil, bütün takım çok iyi çalışıyor ve bu şekilde de devam etmemiz gerekiyor ki Süper Lig'de hedefimize ulaşabilelim. Şunu söyleyebilirim ki gerek taraftarımız gerek takımımız olsun her zaman elimden gelenin en iyisini yapıp yüzde yüzümü vereceğim. İnşallah gollerimle de katkı sağlayacağım." diye konuştu.

Elinden geldiğince taraftarı mutlu etmek için var gücüyle çalışacağını belirten Çadlı futbolcu, "Atletik bir yapım var. Çok hızlı bir oyuncuyum ve bitirişlerde çok iyi olduğumu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"SÜPER LİG'DEN DAHA ÖNCEDEN BANA TEKLİFLER VARDI"

Türkiye'ye gelmeden önce Samsunspor'un maçlarını izlediğini vurgulayan Mouandilmadji, "Yaptığım araştırmalarla takımın beklediğimden daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Süper Lig'den daha önceden bana teklifler vardı. Birçok opsiyonum vardı ama ben Samsunspor'u ve projesini sevdiğim için buraya gelmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Takımla ilgili ilk izleniminin çok olumlu ve güzel olduğunu anlatan Mouandilmadji, "Buraya geldiğim ilk günden beri herkes beni çok iyi karşıladı ve bana karşı çok güzel davrandı. Bu sebepten burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim." diye konuştu.

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Marius Mouandilmadji: Gollerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum
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