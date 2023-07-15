Fırtına Viking’in peşinde

Fırtına, Olympiakos'tan Danimarkalı ofansif orta saha ve kanat oyuncusu Philip Zinckernagel için yeniden devreye girdi.Yunan ekibine 1 milyon 300 bin Euro öneren bordo-mavilikulüp, oyuncuya da aynı oranda yıllık ücret teklif etti.Trabzonspor, kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Bordomavililer, Borussia Dortmund'un 2. takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü renklerine bağladı. Göktan, geçtiğimiz sezon Almanya 3. Ligi'nde 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynamıştıYenilenmiş kadrosuyla Slovenya'da 2023- 24 sezonuna hazırlanan Trabzonspor, ikinci kez hazırlık maçında boy gösterecek. İlk müsabakasında Hırvat takımı Hajduk Split'e 2-0 yenilen bordo-mavililer,Macaristan kulübü MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, ideal 11'le sahaya çıkması bekleniyor.