Fırtına Viking’in peşinde

Fırtına, Olympiakos'tan Danimarkalı ofansif orta saha ve kanat oyuncusu Philip Zinckernagel için yeniden devreye girdi. Geçensezonu Belçika'da StandardLiege'de kiralık olarak geçiren28 yaşındaki on numaraiçin Yunan ekibine 1 milyon 300 bin Euro öneren bordo-mavilikulüp, oyuncuya da aynı oranda yıllık ücret teklif etti. Her iki taraftan da gelecekyanıta göre Karadeniztemsilcisi transferde rotasınıçizecek.
ORTA SAHAYA GENÇTAKVİYE: GÖKTAN
Trabzonspor, kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Bordomavililer, Borussia Dortmund'un 2. takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü renklerine bağladı. Göktan, geçtiğimiz sezon Almanya 3. Ligi'nde 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynamıştı
A SPOR'DA SAHNE TRABZONSPOR'UN
Yenilenmiş kadrosuyla Slovenya'da 2023- 24 sezonuna hazırlanan Trabzonspor, ikinci kez hazırlık maçında boy gösterecek. İlk müsabakasında Hırvat takımı Hajduk Split'e 2-0 yenilen bordo-mavililer, TSİ 18.30'da başlayacak ve ASpor'dan naklen yayınlanacakmücadelede Macaristan kulübü MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, ideal 11'le sahaya çıkması bekleniyor.