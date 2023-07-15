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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Fırtına Viking’in peşinde

YUNUS EMRE SEL
Fırtına Viking’in peşinde

Trabzon, Philip Zinckernagel için Yunan ekibi Olympiakos’a teklifini iletip acil yanıt istedi

Fırtına, Olympiakos'tan Danimarkalı ofansif orta saha ve kanat oyuncusu Philip Zinckernagel için yeniden devreye girdi. Geçen sezonu Belçika'da Standard Liege'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki on numara için Yunan ekibine 1 milyon 300 bin Euro öneren bordo-mavilikulüp, oyuncuya da aynı oranda yıllık ücret teklif etti. Her iki taraftan da gelecek yanıta göre Karadeniz temsilcisi transferde rotasını çizecek.

ORTA SAHAYA GENÇ TAKVİYE: GÖKTAN
Trabzonspor, kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Bordomavililer, Borussia Dortmund'un 2. takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü renklerine bağladı. Göktan, geçtiğimiz sezon Almanya 3. Ligi'nde 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynamıştı

A SPOR'DA SAHNE TRABZONSPOR'UN
Yenilenmiş kadrosuyla Slovenya'da 2023- 24 sezonuna hazırlanan Trabzonspor, ikinci kez hazırlık maçında boy gösterecek. İlk müsabakasında Hırvat takımı Hajduk Split'e 2-0 yenilen bordo-mavililer, TSİ 18.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak mücadelede Macaristan kulübü MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, ideal 11'le sahaya çıkması bekleniyor.

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Fırtına Viking’in peşinde
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