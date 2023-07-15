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Giriş Tarihi: 15.7.2023 16:38 Son Güncelleme: 15.7.2023 16:58

Son dakika haberi: İsmail Kartal, Rodrigo Becao transferini açıkladı

Son dakika haberi: İsmail Kartal, Rodrigo Becao transferini açıkladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao ile anlaştıklarını açıkladı. Deneyimli stoperin en yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Transfer döneminin hızlıtakımlarından Fenerbahçe bir yıldızı daha kadrosuna katmayı başardı. Daha önce Ryan Kent, Edin Dzeko, Djiku, Syzmanski ve Umut Nayir transferlerini açıklalayan sarı-lacivertli takım bir transfer daha yaptı.

İSMAİL KARTAL BECAO'YU RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao ile anlaştıklarını açıkladı. Teknik direktör İsmail Kartal, Neftçi Bakü maçı sonrası yaptığı açıklamada "Livakovic'in durumu daha belirsizliğini korumakta. Rodrigo Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." dedi.

27 yaşındaki futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Becao geçen sezon Udinese formasıyla 27 maça çıkıp 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

FENERBAHÇE EDIN DZEKO İLE KAZANDI

Fenerbahçe, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Pari Premier Cup Turnuvası'nda mücadele etti. Turnuvadaki üçüncü ve son maçında Azerbaycan ekibi Neftçi PFK ile karşılaşan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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Son dakika haberi: İsmail Kartal, Rodrigo Becao transferini açıkladı
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