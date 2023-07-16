Dursun Özbek'ten TFF'ye 1959 sitemi! "Bu zamana kadar inceleyenler..."

Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılı öncesi kazanılan şampiyonluklar için komisyon kurulacağını açıkladı. Avusturya'daki takım kampını ziyaret eden Dursun Özbek, Federasyon'un kararına tepki gösterdi.

Dursun Özbek, "Milli Lig kurulduktan sonra alınan karara dair inceleme, bugüne kadar kimsenin aklına gelmemiş. O dönem o şampiyonlukları inceleyenlerin hiç mi bilgisi yoktu? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladık. Geçmişte bu şampiyonlukların nasıl sayılacağını söyleyenler yine TFF yetkilisi. Onların kararına hiç mi saygı yok? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum." dedi.

Özbek, Galatasaray'ın yeni sezon da şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu söyleyerek, "Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray." şeklinde konuştu.

"DEĞERLENDİRİLECEK TARAFI YOK"

"Bence bunun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok. Neden yok, bu karar Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karar, bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş, hiçbir federasyonun aklına gelmemiş komisyon kurup inceleyelim. O zaman olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Onların görüşlerinin hiç mi önemi yok? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar."

"YANLIŞ VE HATALI"

"Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yani çok yanlış bir karar. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, komisyon kuralım inceleyelim diyecek. Federasyona tarafından karar verilmiş, Tahkim tarafından karar verilmiş. Bunları nasıl yok sayıyorsun? Söyleyenecek çok şey var ama yeni bir sezona başlıyoruz. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler onlar kendileri görsünler."