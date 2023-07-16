Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor için çarpıcı değerlendirme: "Fiziksel olarak çok yol almalı"

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren, ilk maçında Hajduk Split'e 2-0 yenilen Trabzonspor, dün Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşılaştı ve A Spor'dan yayınlanan mücadelede Hırvat rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Fırtına, yapılan 1 saatlik kondisyon antrenmanından sonra 30 derece sıcaklıkta oynadığı müsabakaya önde baskı ve hızlı hücum denemeleriyle başladı. 10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunda topu Benkovic indirdi, Gomez kontrol ettikten sonra düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. Bordo-mavililer 37'de ceza sahası dışından Csongvai, 58'de de savunmanın uzaklaştıramadığı topta Kenan Kodro'nun gollerine engel olamayınca 2-1 geri düştü. Bu dakikadan sonra çok sayıda oyuncu değişikliği olurken 75'te Enis Bardhi'nin frikik golü beraberliği getirdi: 2-2. Maçın son bölümlerinde Trabzonspor hücumda üretkenliğini geliştirmeye çalışsa da sonuç değişmedi.

'TAKIM İYİYSE SIKINTI VARDIR'

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, karşılaşmayla ilgili "Takımım ilk maçlarda çok iyi bir görüntü verirse, bu aslında idmanlarda eksik kaldığımızı da gösterebilir. Çünkü oyuncular yoğun bir idman temposundan, yüksek bir ritimden geçiyorlar. Dolayısıyla ayaklarının, vücutlarının biraz yorgun olması normal bir durum. Aslında belki de istediğimiz bir durum" dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili ise "Bize faydası olacak oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MİNİ YORUM

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Trabzonspor için bu maç, yapılan çalışmaların karşılığının aranması ve sahada oyuncuların bunun için çabalaması açısından değerliydi. Ancak mücadelenin, Trabzonspor için istenildiği gibi başlandığını söyleyemeyiz. İlk dakikalarda daha dağınık gözüken Trabzonspor, daha sonra özellikle kanat bölgesinde topu saklama, ön alanda baskı kurma ve hızlı hücum denemeleriyle oyunda dengeyi kurup öne geçmeyi de başardı. Ancak uzaktan yenen bir gol ve devamında bariz adam paylaşımındaki eksiklikten gelen ikinci gol, sıkıntıları görme açısından önemliydi. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri sonrası sahaya giren takım ise ilk 11'den daha diri ve dirençliydi ki bunda temponun Trabzonspor'un istediği seviyeye gelmesinin de etkisi yüksekti. Bardhi'nin duran toptan attığı gol, skor olarak oyunda dengeyi getirse de Bjelica'nın antrenmanlarda çalıştıklarını alması, fiziksel olarak Trabzonspor'un 90 dakikayı çıkaracak seviyeye gelebilmesi için biraz daha zamana, hepsinden önemlisi ise birkaç takviyeye daha ihtiyaç duyduğu bir gerçek.