Tadic Fenerbahçe’de!

Hollanda ekibi Ajax'la sözleşmesini fesheden Dusan Tadic, artık Fenerbahçe'nin futbolcusu... 34 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yeni adresinin Beşiktaş olması bekleniyordu.Tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşme ve 3.5 milyon Euro maaşın yanında 2.5 milyon Euro imza parası talep ettiği belirtildi. F.Bahçe durum değerlendirmesi için süre isterken, daha sonra transfere onay verildi. Dün gece yola çıkan yıldız futbolcu, İstanbul'a geldi.Geçen sezon Ajax'ta 47 resmi maça çıkan Sırp oyuncu, 11 gol atarken 14 de asist katkısı vermişti. Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nda da ter döküyor.Kanarya,Rodrigo Becao'da da mutlu sona ulaştı. F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Neftçi ile oynadıkları mücadele sonrası Becao'nun transferinin bittiğini söyledi. Tecrübeli hoca, kaleci Livakovic konusunda ise görüşmelerin devam ettiği bilgisini verdi. Sarı-lacivertliler,Oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.