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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Tadic Fenerbahçe’de!

Tadic Fenerbahçe’de!

Sarı-lacivertliler, Sırp sol kanat oyuncusunu renklerine bağladı. Ajax ile sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a imza atması bekleniyordu ancak Kanarya devreye girerek işi bitrdi

Hollanda ekibi Ajax'la sözleşmesini fesheden Dusan Tadic, artık Fenerbahçe'nin futbolcusu... 34 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yeni adresinin Beşiktaş olması bekleniyordu. Ancak Sırp futbolcunun menajeri Mladenovic, iyi ilişkiler içinde olduğu F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a Tadic'i önerdi. Tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşme ve 3.5 milyon Euro maaşın yanında 2.5 milyon Euro imza parası talep ettiği belirtildi. F.Bahçe durum değerlendirmesi için süre isterken, daha sonra transfere onay verildi. Dün gece yola çıkan yıldız futbolcu, İstanbul'a geldi. Tadic'in sağlık kontrollerinin ardından resmi mukaveleyi imzalaması bekleniyor. Geçen sezon Ajax'ta 47 resmi maça çıkan Sırp oyuncu, 11 gol atarken 14 de asist katkısı vermişti. Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nda da ter döküyor.

'BECAO'YU BİTİRDİK'
Kanarya, Rodrigo Becao'da da mutlu sona ulaştı. F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Neftçi ile oynadıkları mücadele sonrası Becao'nun transferinin bittiğini söyledi. Tecrübeli hoca, kaleci Livakovic konusunda ise görüşmelerin devam ettiği bilgisini verdi. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Becao için Udinese ile yapılan sıkı pazarlıklar sonunda 9 milyon Euro bonservis bedeliyle mutlu sona ulaşmıştı. Oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Tadic Fenerbahçe’de!
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