Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi ’Aslan’ dedi taraftarlar coştu!

Galatasaray taraftarının transferini merakla beklediği Mauro Icardi, sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı. Eşi Wanda Nara ile birlikte 4-5 gündür sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmayan Arjantinli futbolcu, dün Nara ile fotoğrafını koyup kalp ve Aslan emojilerini ekledi.

Bu görsel, Icardi'nin geri dönmek için gün saydığı şeklinde yorumlandı. Ayrıca sarı-kırmızılı futbolseverler, dakikalar içinde İcardi'nin son gönderisine binlerce beğeni bıraktı. Öte yandan Wanda Nara'nın eski eşi ve üç oğlunun babası Maxi Lopez, ailenin yanında olmak için Arjantin'e gitti. Lopez, "Bana ihtiyaç olduğu sürece burada kalacağım" dedi.

BURUK: AİLEVİ SORUNLARI VAR

İdman öncesi basına konuşan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, İcardi'nin durumuyla ilgili, "Pazartesi geliyor" diye bir açıklamasının olmadığını söyledi. Arjantinli yıldızın ne zaman aralarına katılacağının bugün kulübe bildirileceğini vurgulayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Ailevi bir problem yaşadı. Önümüzdeki hafta net bir şekilde süre belli olabilir ifadelerini kullandı.