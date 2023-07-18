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Giriş Tarihi: 19.7.2023 00:47

Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı

DHA
Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı

Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mezokövesd-Zsory’i 4-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Macar ekibi Mezokövesd-Zsory ile karşı karşıya geldi.

Greisbergers Betten-Arena'da oynanan karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Christopher Jager yönetti. Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muleka ve Aboubakar 11'iyle karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 16'ncı dakikada Aboubakar, 19 ile 27'nci dakikada Muleka ve 62'nci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

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Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı
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