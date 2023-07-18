Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan olaylı ayrılmıştı! Fenerbahçe alıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de bir transfer gelişmesi yaşandı.
BARTUĞ ELMAZ GELİŞMESİ
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı gündemine aldı.
Fransız basınında yer alan haberlerde ise Olimpik Marsilya'nın son antrenmanına katılmayan Bartuğ Elmaz'ın yüksek bir ihtimalle Fransız kulübünden ayrılacağı ifade edildi.
BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?
Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.
2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.