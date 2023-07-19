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Giriş Tarihi: 19.7.2023 20:11

Kasımpaşa, Claudio Winck’i kadrosuna kattı

İHA
Kasımpaşa, Claudio Winck’i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, son olarak Portekiz 1. Ligi’nden 2. Lig'e düşen Maritimo’da forma giyen serbest oyuncu statüsündeki 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Claudio Winck’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, gelecek sezon kadro planlamasına devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Portekiz ekiplerinden Maritimo'da forma giyen ve serbest oyuncu statüsündeki 29 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Claudio Winck'i transfer etti. Konuyla ilgili yapılan açıklama, "Yeni transferimiz Cludio Winck, İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrollerin ardından spor tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Portekiz 1. Ligi'nde 34 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Kasımpaşa, Claudio Winck’i kadrosuna kattı
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