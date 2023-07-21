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Giriş Tarihi: 21.7.2023 16:12

Albert Riera'nın yeni takımı belli oldu!

Albert Riera’nın yeni takımı belli oldu!

Lig ve kupa şampiyonluğu kazanmasına rağmen Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımından gönderilen teknik direktör Albert Riera'nın yeni takımı belli oldu. Riera, Sloven Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk yarışındaki rakibi olan Celje'ye imza attı.

Galatasaray'ın eski futbolcu ve antrenörü Albert Riera, Slovenya'nın Celje takımında teknik direktörlük görevine getirildi. Sloven kulübünden yapılan açıklamada, Riera'nın takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtilirken, İspanyol çalıştırıcının bu sabah ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.

ÇİFTE KUPA ALMASINA RAĞMEN GÖNDERİLDİ
41 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Olimpija Ljubljana'yı çalıştırmış ve Sloven takımıyla lig ve kupa şampiyonlukları yaşamasına rağmen görevine son verilmişti. Riera'nın yeni takımı Celje, sezonu Olimpija'nın 6 puan gerisinde ikinci olarak tamamlamıştı.

GALATASARAY DÖNEMİ
2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da futbolcu olarak görev yapan Albert Riera, 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'in, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında ise Domenec Torrent'in ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.

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Albert Riera'nın yeni takımı belli oldu!
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