Albert Riera’nın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcu ve antrenörü Albert Riera, Slovenya'nın Celje takımında teknik direktörlük görevine getirildi. Sloven kulübünden yapılan açıklamada, Riera'nın takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtilirken, İspanyol çalıştırıcının bu sabah ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.

ÇİFTE KUPA ALMASINA RAĞMEN GÖNDERİLDİ

41 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Olimpija Ljubljana'yı çalıştırmış ve Sloven takımıyla lig ve kupa şampiyonlukları yaşamasına rağmen görevine son verilmişti. Riera'nın yeni takımı Celje, sezonu Olimpija'nın 6 puan gerisinde ikinci olarak tamamlamıştı.

GALATASARAY DÖNEMİ

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da futbolcu olarak görev yapan Albert Riera, 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'in, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında ise Domenec Torrent'in ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.