Altay’ın kamp programı netleşti!

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren ve Kocaelispor'la da hazırlık maçına çıkan Altay, karşılaşmayı 3-2 kaybetmişti. Bu karşılaşmayla Afyon kampının ilk etabını tamamlayan ve ikinci etap öncesi İzmir'e dönen siyah-beyazlılarda kamp programı belli oldu. Altay'dan yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu hazırlıklarına 4 Temmuz'da Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'mizde yaptığı antrenmanla başlayan siyah beyazlı ekibimiz, 8 Temmuz'da Afyon'da başladığı birinci etap kampını bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı ve İzmir'e hareket etti. Profesyonel futbol takımımız 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Afyon'da devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, geçen sezonki kadrosundan şimdiye kadar 2 oyuncuyu elinde tutamadı ve yollarını ayırmak durumunda kaldı. İsveçli stoper Eric Björkander ile Kutay Yokuşlu gibi önemli iki savunmacı siyah-beyazlılara veda etti. Altay'da sol bek Naderi ve santrfor Paixao'nun durumları ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Altay'ın bu iki oyuncuyu da kaybetmesi durumunda yeni sezon öncesi geçen sezonki kadrosunun değişmez isimlerinden olan Naderi, Paixao ve Björkander'i kaybetmiş olacak.