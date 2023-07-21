Erden Timur resmen açıkladı! Sabitzer ve Fred...

Galatasaray kulübü Başkanvekili Erden Timur basın toplantısında soruları yanıtladı. İşte Timur'un dikkat çeken transfer ifadeleri:

Marcel Sabitzer ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Oyuncularla ilgili bir şey demem doğru olmuyor. Bu aleyhimize oluyor. İki oyuncu listede var ama girişimimiz olmadı.

"BİTMESİNİ BEKLEDİĞİMİZ TRANSFER VAR"

Bugün yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Şu an gelecek oyuncular ilk turda oynayacak durumda değil.

"GECİKMELİ BİR TRANSFER OLACAK"

Icardi için tuttuğumuz uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı ne zaman geleceği belliydi. Bu konuda 10-15 günlük bir gecikme olacak. Bu da Icardi açısından haklı bir gerekçe. Bu yüzden geç olacak.