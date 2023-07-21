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Giriş Tarihi: 21.7.2023 16:07

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Waldemar Anton'a kanca!

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Waldemar Anton’a kanca!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Stuttgart'ın stoperi Waldemar Anton'un transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, ezeli rakiplerin bu kez transferde mücadele ettiğini ileri sürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu mavi kart uygulaması Süper Lig takımlarını harekete geçirdi. Takımlar, mavi kart kontenjanından yararlanarak yerli statüsünde oynayabilecek futbolcular için arayışları sürdürüyor. Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer karşı karşıya geldiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Waldemar Anton'la ilgileniyor.

Özbekistan doğumlu Alman futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu ve oyuncuyu transfer etmek istedikleri ileri sürüldü.

Öte yanda İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in de başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak istediği gelen bilgiler arasında.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Waldemar Anton'a kanca!
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