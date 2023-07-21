Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Waldemar Anton’a kanca!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu mavi kart uygulaması Süper Lig takımlarını harekete geçirdi. Takımlar, mavi kart kontenjanından yararlanarak yerli statüsünde oynayabilecek futbolcular için arayışları sürdürüyor. Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer karşı karşıya geldiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Waldemar Anton'la ilgileniyor.

Özbekistan doğumlu Alman futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu ve oyuncuyu transfer etmek istedikleri ileri sürüldü.

Öte yanda İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in de başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak istediği gelen bilgiler arasında.