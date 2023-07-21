SON DAKİKA | Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Galatasaray, savunma oyuncusu Mathias Ross'un Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda NEC Nijmegen ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre NEC Nijmegen, şirketimize 250 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."

Geçen sezon yaz transfer döneminde takıma katılan 22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 2 maça çıkarken 1 gol atma başarısı göstermişti.