Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!
Giriş Tarihi: 21.7.2023 21:27 Son Güncelleme: 21.7.2023 21:51

SON DAKİKA | Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

SON DAKİKA | Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Galatasaray, Mathias Ross'un 250 bin avro karşılığında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, savunma oyuncusu Mathias Ross'un Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda NEC Nijmegen ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre NEC Nijmegen, şirketimize 250 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."

Geçen sezon yaz transfer döneminde takıma katılan 22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 2 maça çıkarken 1 gol atma başarısı göstermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Körfez ziyareti dönüşü çarpıcı açıklamalar: Devasa ölçekli anlaşmalar yaptık
Bakan Yumaklı açıkladı! Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye-İsrail hattında yeni dönem
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yeni CHP, yeni kaset
Son dakika: Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yer
Kaseti kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA