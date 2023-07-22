Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresunspor'un Bolu kampı sürüyor
Giriş Tarihi: 22.7.2023 12:04

Giresunspor'un Bolu kampı sürüyor

AA
Giresunspor’un Bolu kampı sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Giresun ekibi, günde çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan sabah antrenmanına koşuyla başlayan futbolcular, ısınmanın ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Giresun ekibi, antrenmanı pas ve topla çalışmayla tamamladı.

Teknik direktör Kaplan, gazetecilere, çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi. Bolu kampının 31 Temmuz'a kadar devam edeceğini aktaran Kaplan, bu sürede 3 hazırlık maçı yapacaklarını dile getirdi.

Kaplan, altyapıdan gelen ve geçen seneden kalan oyuncularla iyi bir takım oluşturmak için çaba harcadıklarını belirterek, "Koşan, mücadele eden, savaşan bir Giresunspor oluşturacağız." dedi.

Giresun ekibi, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı! Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Osmangazi Köprüsü' iftiralarına yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı...
SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Körfez ziyareti dönüşü çarpıcı açıklamalar: Devasa ölçekli anlaşmalar yaptık
Madem öyle ablanızın suçu neydi?
SON DAKİKA | Beşiktaş 2 dakikada 2 transfer açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor'un Bolu kampı sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA