Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Tanguy Ndombele çalımı!

Bu transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de operasyonlar hız kesmiyor.

F.BAHÇE'DEN NDOMBELE ATAĞI



Takvim'de yer alan habere göre ses getiren transferler yapan Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kiralamak için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

G.SARAY DA İSTİYOR

Orta saha arayışları devam eden Galatasaray da Ndombele'yi transfer listesine almıştı.

Futbol kariyerinde şu ana kadar 277 maça çıkan Ndombele, 19 gol ve 35 asist üretti. Tottenham ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden ve 22 milyon euro piyasa değeri olan futbolcu için yakın bir zamanda önemli gelişmeler olacağı gelen haberler arasında.



Aynı zamanda Demokratik Kongo vatandaşı da olan Ndombele, Fransa adına 7 maça çıkıp, skor üretemedi.



TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

28 Aralık 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine EA Guingamp altyapısında başladı. Sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham ve Napoli formaları giydi. Kongo asıllı Fransız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı. Ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabilen Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro..