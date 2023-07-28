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Giriş Tarihi: 28.7.2023 23:17

Galatasaray'ın yeni transferleri Bakambu ve Zaha ilk antrenmanlarına çıktı

AA
Galatasaray’ın yeni transferleri Bakambu ve Zaha ilk antrenmanlarına çıktı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha'nın takımla ilk antrenmanlarına çıktığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Zalgiris karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray'ın yeni transferleri Bakambu ve Zaha ilk antrenmanlarına çıktı
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