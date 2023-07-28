Galatasaray’ın yeni transferleri Bakambu ve Zaha ilk antrenmanlarına çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha'nın takımla ilk antrenmanlarına çıktığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Zalgiris karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.