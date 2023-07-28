Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Livakovic’te dev rakip! Yapılan teklif...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kalecini transferini tamamlamak istiyor.

Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile el sıkışan buna karşın Dinamo Zagreb ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe'ye transferde yeni bir rakip çıktı.

İSKOÇ DEVİ TALİP OLDU!

28 yaşındaki kaleciye Arap takımlarından sonra İskoçya ekiplerinden Celtic de talip oldu. Fenerbahçe'nin teklifinin üstüne çıkan Yeşil-Beyazlı kulüp, Liva için 9 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan kaleci ise yetiştiği kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor. 10 milyon euroluk fesih bedelinin karşılanmasını isteyen Hırvat takımı, Fenerbahçe'nin 7 milyon euroluk teklifini yanıtsız bıraktı.

FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK KOZU...

Sarı-Lacivertliler son bir kez daha iç müzakere yapıp, Zagreb'e çıkarma gerçekleştirecek. Kalecinin Fenerbahçe'de oynama isteği, Sarı-lacivertli Yönetim için en büyük koz.

Livakovic, Dinamo Zagreb ile sezonun ilk lig maçında ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ki Astana maçında ilk 11'de görev aldı. (Akşam)