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Giriş Tarihi: 28.7.2023 09:33 Son Güncelleme: 28.7.2023 09:52

Son dakika: TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti

İHA
Son dakika: TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

TFF, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti
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