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Giriş Tarihi: 29.7.2023 22:22 Son Güncelleme: 29.7.2023 22:22

Çağdaş Atan'dan önemli açıklamalar!

İHA
Çağdaş Atan’dan önemli açıklamalar!

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, transfer yasağının kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi. Transfer isteyen Çağdaş Atan, "Elimizdeki kadro ile ligi götüremeyiz" dedi.

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, transfer yasağının kaldırılacağı günü bekliyor. Kayserispor Store'da gerçekleştirilen taraftar buluşmasında kendisine transfer ile ilgili yöneltilen soruları yanıtlayan Çağdaş Atan, "Bize verilen sözün tutulmasını bekliyoruz. Hem yöneticilerimiz hem de şehrin büyükleri çalışıyorlar. Bir müddet sonra bu konunun açıklığa kavuşacağını, transfer yasağının açılacağını umuyorum" dedi.

Mevcut kadronun lig ve kupa maratonunu kaldırıp kaldıramayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Çağdaş Atan, "Elimizdeki oyuncular zaten bizim önümüzdeki sezon transferlerle beraber oluşturmak istediğimiz kadronun iskeleti olacak. Önemli ve iyi oyuncular. Şu an bu takımla lige başlayabiliriz. Ama 38 maçlık uzun periyotta daha çok alternatife daha çok rekabet edeceğimiz iyi oyunculara ihtiyacımız var. Bunun için transfer bizim için elzem. Ama elimizdeki oyuncuların çalışmasından ve kalitesinden son derece memnunum" açıklamasında bulundu.

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Çağdaş Atan'dan önemli açıklamalar!
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