Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü ve Fenerbahçe sözleri! "Normal bir tartışma yaşadık ve ona..."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, Haber Global'e sarı-lacivertli ekibe transferi, Orkun Kökçü ile yaşadığı tartışma ve Galatasaray derbisi için önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sırp yıldızın sözleri...

SORU: İLK TOPLA BULUŞTUĞU ANI HATIRLIYOR MUSUN? FUTBOLCU OLMAYA NE ZAMAN KARAR VERDİN?

"Açıkçası tam hatırlamıyorum ama bütün yaptığım evimin önünde, caddede futbol oynamaktı. Bütün günümü futbola ayırıyordum ve bundan da büyük keyif alıyordum."



SORU: TRANSFERİN TÜRKİYE'DE BÜYÜK OLAY OLDU. AJAX'TA 100'DEN FAZLA GOL, 100'DEN FAZLA ASİST YAPTIN. TRANSFERDE BEŞİKTAŞ'A İMZA ATTI DERKEN, FENERBAHÇE'YE GELDİN. SÜRECİ ANLATIR MISIN?

"MÜTHİŞ BİR PROJE İLE GELDİLER"

"Ajax'ta 5 güzel yıl geçirdim, kaptanlık yaptım. Hem gollerim hem de asistlerimle Ajax'a katkılar sağladım. Tabi iyi bir takımımız da vardı. Takım iyi olunca kalitenizi gösteriyorsunuz. Fenerbahçe'nin bana yaklaşımı çok güzeldi. İlk olarak Başkan Ali Koç'la görüştüm. Daha sonra Selahattin Baki ve Burak Kızılhan'la da görüştüm. Harika hisler taşıdım. Tabi Mario Franco'yla da görüştüm. Bana Fenerbahçe'den bahsettiler. Ben de Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu biliyordum. Harika taraftarlara ve geçmişe sahip. Kulüple yaptığım görüşmelerden sonra da harika hisler taşıdım. Hayatta böyledir. Güzel hisler taşıyınca oraya yaklaşırsınız. Müthiş bir projeyle bana geldiler. Fenerbahçe'yle müthiş işler başaracağız."

SORU: MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞIN ESKİ BEŞİKTAŞLI TOSİC, FENERBAHÇE'YE GELİNCE "ÇOK UĞRAŞTIM AMA OLMADI" DEDİ. ONA FENERBAHÇE'YE GİDECEĞİNİ NASIL SÖYLEDİN?

"F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ İYİ HİSSETTİRDİ"

"Tosic'le harika bir arkadaşlığımız var. Beşiktaş'ta oynadı kendisi. Tosic, Beşiktaş'a transfer olmam için beni ikna etmeye çalıştı. Ben her zaman arkadaşlarıma dürüst olurum. Fenerbahçe'nin bana sunduğu harika projeden ona da bahsettim. Tüm takımlara da saygı duyuyorum ama Fenerbahçe'nin teklifi beni iyi hissettirdi."

SORU: DZEKO'NUN ETKİSİ OLDU MU BURAYA GELMENDE?

"Fenerbahçe'ye gelmemde Dzeko'nun etkisi çok büyük oldu. Kendisi harika bir oyuncu aynı zamanda da müthiş bir iş. Onun buraya geldiğin duyunca kendisiyle Fenerbahçe'de çalışma düşüncesi kafamda belirdi. Kulüp de yaptığı transferlerle nasıl bir gelecek inşa etmek istediğinin sinyalini veriyordu. Dzeko ve benim buraya gelmemiz bizden sonra yapılan transferlerde de etkili olmuştur."

SORU: FENERBAHÇE TARAFTARI İÇİN İLK İZLENİMİN NE OLDU? ZİMBRU MAÇININ YILDIZI OLDUN VE TARAFTAR BİZİM "YENİ ALEX'İMİZ" DİYOR SENİN İÇİN…

"Taraftara teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe taraftarının harika olduğunu biliyordum. Buraya geldikten sonra da bunu fazlasıyla hissettim. Onlarına şampiyonluklar hediye edebilmek, onlar için sahada var olmak… Bunları düşünüyorum. Taraftar ve futbolcular arasında iletişim çok önemlidir. Başarı yolunda buna ihtiyacımız var. Birlikte olmalıyız, iyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birbirimize destek olmalıyız. Onların bizim başarımız da büyük payı olacak. Tutkulu ve fanatikler. Umarım hep birlikte güzel amanlar yaşarız. Onlara kupalar yaşatmak istiyoruz."



SORU: "TADİC ON FİRE". AYNI ZAMANDA FENERBAHÇE'NİN GOL MÜZİKLERİNDEN BİRİ DE BU. BU MÜZİK KENDİSİYLE NASIL ÖZDEŞLEŞTİ?

"Ajax'tayken 5 yıl önce bu şarkıyı söylemeye başladılar. Bu şarkı söylendikçe ön plana çıktı, ünlü oldu. Bu benim şarkım gibi bir hava oluştu. Maçtan önce maç esnasında bu şarkılar söylendi. Kupaları da bu şarkıyla kutladık. Çok güzel zamanlar geçirdim. Benimle özdeşleşti bu şarkı. Taraftarımızın burada da bu şarkıyı bana söylüyor olması beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla çok iyi hissediyorum."

SORU:TÜRKİYE'DE ŞUBAT AYINDA YAŞANAN DEPREMLERDEN SONRA HOLLANDA'DA O HAFTA OYNANAN MAÇLARDA ÖZEL HAZIRLANAN KAPTANLIK PAZUBENTLERİYLE FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKTI. SENİN BU PAZUBENTLE SAHAYA ÇIKMADIĞIN TÜRKİYE'DE HABER OLDU. BU KONUYA AÇIKLIK GETİRMEK İSTER MİSİN?

"AÇIKLAMASI BASİT"

"Açıkçası açıklaması basit. Maalesef insanlar var olmayan şeyleri yaratma konusunda istekliler. Ne giyeceğimize karar veren kulüptür. Çarşamba günü oynadığımız maçta biz bu bandı taktık ama kimse bundan bahsetmiyor. Sonrasında hafta sonu oynanan maçta takılmadı. Çünkü bu bant sadece bir kereliğine takacaktı. Biz bu depremle ilgili tişört giydik, mesaj verme noktasında."

SORU: MİLLİ FUTBOLCU ORKUN KÖKÇÜ'YLE YAŞADIĞIN BİR DİYALOG VARDI. TAM DA RAMAZAN AYI'NA DENK GELMESİ, YAPTIĞIN HAREKETİN ORUÇLA ALAKALI OLDUĞU YORUMLARINA SEBEP OLDU. BU DURUMU ANLATIR MISIN? NASIL BİR DİYALOG GEÇTİ, ORUÇLA İLGİLİ BİR DURUM VAR MI?

"Bunlarla ilgili yüzlerce kez açıklama yaptım aslında. Konu inanılmaz büyüdü. Ben Ajax'ın kaptanıydım. Birçok kişi de bize karşı sempati taşımaz ligde. İnsanlar da bu noktada olmayan şeyleri gerçekmiş gibi yaratıyor. Bu soruyu sormanız iyi oldu. Ajax-Feyenoord maçları büyük maçlardır, derbi maçlarıdır. Bu maçlarda sık sık tartışma, kavga olur. Tıpkı Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Beşiktaş maçları gibi. orkun'la ikili mücadele oldu. Orkun omuz omuza mücadelede yere düştü. Sonra kalkıp yanıma geldi, karşı karşıya geldik. Normal bir tartışma yaşadık ve ona "Çimin tadı nasıldı" diye sordum. Konu tamamen buydu. Sonrasında da "Daha çok fitness yapmalısın" dedim. Zaten kendisi de maçtan sonra bunun önemli bir konu olmadığını söyledi. Ben her dine saygı duyarım. Maalesef insanlar olmayan şeyleri yaratıyorlar. Bu arada Orkun harika bir oyuncu, ona en iyisini diliyorum. Bir sonraki maçta belki de o beni yere düşürür omuz omuza mücadele de ama biraz zor.

SORU: ÖZELLİKLE GALATASARAY DERBİSİNE ÇIKACAK OLMAK SENİ ŞİMDİDEN HEYECANLANDIRIYOR MU, BU REKABET HAKKINDA NELER BİLİYORSUN? GALATASARAY'A GOL ATAN FUTBOLCUYA FENERBAHÇELİER "GERÇEK FENEBAHÇELİ OLDU" DER. BU SÖZÜ DUYDUN MU HİÇ?

"Derbi maçları oynamaya her zaman alışırım ve oynadığım maçlarda da her zaman elimden gelenin en iyisini ortaya koyarım. Derbi maçlar camia açısından önemlidir. Benim için en önemli şey şampiyonluk. Bana 'Ligde oynayacağınız iki maçı da Galatasaray'a kaybedeceksiniz ama şampiyon olacaksınız" diye sorsanız, bunu kabul ederim. Çünkü ben şampiyonluk isteyen ve şampiyonluğu kaybetmeye tahammülü olmayan birisiyim. Kimin gol attığı önemli değil, ben şampiyonluk kazanmak istiyorum. Bu takıma şampiyonluk armağan etmek çok ama çok önemli. Müzede somut şeyler kupalardır. İçeride Emre, Roberto Carlos ve Alex'in fotoğrafları var. Kupaları var. Onlar buraya şampiyonluklar bıraktı. Ben de aynısını yapmak istiyorum. Şampiyonluk önemli ama derbileri de kazanmak isterim."

SORU: SIRBİSTAN DENİLİNCE AKLA İLK GELEN İSİMLERDEN BİRİSİ ZELJKO OBRADOVİC. BASKETBOLU ÇOK SEVDİĞİNİ BİLİYORUM. OBRADOVİC FENERBAHÇE TARİHİNE ADINI YAZDIRMIŞ BİR SIRP SPOR ADAMI. HİÇ KARŞILAŞMA SOHBET ETME, FENERBAHÇE'Yİ KONUŞMA ŞANSIN OLDU MU? BASKETBOL MAÇLARINI İZLEMEK İÇİN ÜLKER ARENA'YA GİDECEK Mİ?

"Kendisiyle konuşmam olmadı ama o bir efsane. Avrupa'da en fazla kupa kazanna koç. Büyük bir örnek teşkil ediyor. Tutkuyla işini yapıp her şeyi ortaya koyuyor. Eğer bir gün teknik adam olursam Obradovic'le oturup ondan tavsiyeler almak istiyorum. Çünkü kendisi basketbolun en iyisi. Gerçek bir örnek. Ülkemiz için de çok değerli. Fenerbahçe'ye de dönerse güzel olur. Zamanım olursa basketbol maçlarına da gideceğim. Bjelica, Guduric var Sırp basketbolcular."

SORU: ÇILGIN BİR KİŞİLİĞİN VAR. TARAFTARA SÖZ VERMEYİ SEVERSİN. İNGİLTERE'DE BİR MAÇTAN SONRA SADECE İÇ ÇAMAŞIRIN KALANA KADAR BÜTÜN MAÇ EŞYALARINI TARAFTARA VERDİN. FENERBAHÇE'YLE ŞAMPİYONA OLURSAN BURADA TARAFTARA VERMEK İSTEDİĞİN ÇILGIN BİR SÖZ VAR MI?

"Açıkçası söz vermek zordur. Hayatın neler getireceğini bilemezsin. Tabii birkaç söz verebilirim. Burada olduğum sürece Fenerbahçe için ruhumu hayatımı vereceğim. Ben şampiyonluk kazanmak için buradayım. Bizim için tutku, bir takıntı. Öyle bir tutku ki bu, hem kulübe, hem başkanımıza hem de taraftalarımıza bunu yaşatmamız lazım. Hepsi bunu fazlasıyla hak ediyor. Oyuncular olarak bizim de hak etmemiz lazım. İngiltere'de sezon sonuydu maç sonrası her şeyimi fırlatmıştım taraftalara. Bu taraftarlar için özel bir şey. Maçtan sonra forma vermeyi severim. Bu taraftarları mutlu ediyor bizler de bunun için buradayız."

SORU: İSMAİL KARTAL'LA BALIK TUTACAK MISIN? İSMAİL KARTAL'LA DİYALOĞUNUN ÇOK İYİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. HOCA HAKKINDA NELER SÖYLEMEK İSTERSİN?

"Aramızdaki ilişki çok iyi. Kendisini tanıdığım için çok mutluyum. Harika bir insan. Fenerbahçe'yi ne kadar çok sevdiğini gözlerinin içine baktığınız anlayabiliyorsunuz. Kendisi gayet açık biri. Fenerbahçe onun hayatı. Hem taraftarımız hem de başkanımıza şampiyonluk hediye etmekten başka bir şey istemiyor. Gözlerinden bile anlıyorsunuz bunu. Bize de bunu aşılamaya çalışıyor. Futbol için yaşayan birisi. Başarı için elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Zamanımız olursa balık tutmaya gitmek istiyoruz. Büyük bir balık tutmaya gideceğiz."

SORU: DÜNYADA ÇOK FAZLA SIKINTI VAR. AÇLIK, SAVAŞLAR, EKONOMİK KRİZLER… ELİNDE SİHİRLİ BİR DEĞNEK OLSA NE DEĞİŞTİRMEK İSTERSİN?

"Bu soruya yanıt vermesi zor. Birçok insan sorun yaşıyor. En önemlisi bizim onlara güzel şeyler verebilmek adına yanlarında olabilmemiz gerekiyor. Sihirli değneğim olsa tek bir şeyi değiştirme sorusu oldukça zor."

SORU: ASİST Mİ GOL MÜ? HANGİSİ SENİ HEYECANLANDIRIYOR VE TADİC'İ BİZE 3 KELİME İLE ÖZETLERSE BU KELİMELER NELER OLUR?

"Asisti tercih ederdim. Kendimle ilgili konuşmayı çok sevmem. İnsanların değerlendirmesini tercih ederim. Mükemmeliyetçi bir insanım. Yaptığım her işte en iyisi olmak isterim. Üç kelimeyle özetlemeyim diğer insanlar değerlendirsin." (Haber Global)