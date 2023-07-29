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Giriş Tarihi: 29.7.2023 17:47

Kadınlar Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynandı

DHA
Kadınlar Dünya Kupası’nda bugün 3 maç oynandı

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda grup maçları bugün oynanan 3 karşılaşma ile devam etti. F Grubu'nda Fransa - Brezilya ve Panama - Jamaika maçları oynandı. G Grubu'nda ise İsveç ile İtalya karşı karşıya geldi.

Günün ilk maçında İsveç ile İtalya karşılaştı. İsveç, İtalya'yı 5-0'lık skorla farklı geçti ve gruptan çıkmayı garantiledi. İsveç'e galibiyeti getiren golleri Ilestedt (2), Rolfö, Blackstenius ve Blomqvist kaydetti.

İkinci maçta Fransa ile Brezilya karşı karşıya geldi. Fransa bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Fransa'nın golleri Sommer ve Renard'dan geldi. Brezilya'nın tek golünü ise Oliveira attı.

Günün kapanış maçında ise Panama ve Jamaika kozlarını paylaştılar. Jamaika bu karşılaşmayı Swaby'nin attığı gol ile 1-0 kazandı.

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Kadınlar Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynandı
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