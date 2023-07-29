Kadınlar Dünya Kupası’nda bugün 3 maç oynandı

Günün ilk maçında İsveç ile İtalya karşılaştı. İsveç, İtalya'yı 5-0'lık skorla farklı geçti ve gruptan çıkmayı garantiledi. İsveç'e galibiyeti getiren golleri Ilestedt (2), Rolfö, Blackstenius ve Blomqvist kaydetti.

İkinci maçta Fransa ile Brezilya karşı karşıya geldi. Fransa bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Fransa'nın golleri Sommer ve Renard'dan geldi. Brezilya'nın tek golünü ise Oliveira attı.

Günün kapanış maçında ise Panama ve Jamaika kozlarını paylaştılar. Jamaika bu karşılaşmayı Swaby'nin attığı gol ile 1-0 kazandı.