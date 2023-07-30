Arda 1.5 ay yok!

Real Madrid’e imza attığı günden bu yana idman performansları dillerden düşmeyen 18 yaşındaki yıldız, sağ diz iç menisküsünden sakatlık yaşadı. Arda Güler, ABD kampından ayrılıp Madrid’e gitti
Real Madrid'in uzun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe'den 20 milyon Euro net, 10 milyonEuro da bonuslarla kadrosuna kattığı Arda Güler büyük bir talihsizlik yaşadı. Eflatun-beyazlılarda çıktığı antrenmanlarda gövde gösterisi yapan, şık çalım ve golvideoları sosyal medyayı sallayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinin hazırlıkları kapsamında düzenlenen turnuva için ABD'ye gitmişti. Milan ve Manchester United'a karşı ağrıları sebebiyle forma giyemeyen Arda için Real Madrid, Barcelona müsabakası öncesi üzücü haberi verdi. Milli oyuncumuzun, sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiği ve özel tedavi için kamptanayrılarak Madrid'e gittiği duyuruldu. Arda'nın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.