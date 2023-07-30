Kıran kırana pazarlık

F.Bahçe, bonservisi elinde olan Tete’nin istediği rakamı fazla buldu. İstanbul'da yüz yüze görüşülen Brezilyalı kanat oyuncusu, 5 milyon Euro imza parasının yanında senelik 3 milyon Euro talep etti. Yönetim, maliyeti aşağı çekmek için çabalıyor
Sürpriz şekilde Fenerbahçe'nin gündemine giren Brezilyalı Tete ile sıkı pazarlık devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, davet üzerine menajeriyle İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle masaya oturmuştu. Yapılan ilk görüşmedeBrezilyalı yıldız,senelik 3 milyonEuro net ücret talepetti. Bunun yanında5 milyon Euro da imza parasıisteyen genç futbolcu, şartlarınkabul edilmesi halinde imzayıatmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak Fenerbahçe cephesi bu rakamı çok yüksek buldu.
5 YILLIK KONTRAT ÖNERİLDİ, BODRUM'DA KARAR VERECEK
Maaş seviyesini 2.5 milyon Euro'ya indirmek için pazarlıklara başlayan yönetim, imza parasını da düşürmeyi hedefliyor. 5 yıllık kontratönerilen Tete'ye Fenerbahçe'yegelmesi halinde kendini gösterebileceğianlatılırken, Avrupa'yagiden Eljif Elmas, VedatMuriqi, Kim Min-Jae ve ArdaGüler örnekleri de verildi. İstanbul'daki zirve sonrası tatil için Bodrum'a giden Sambacı ile temaslarını kesmeyen sarı- lacivertli kurmaylar, ikna için dört koldan çalışıyor. Kanarya,maliyetleri minimuma indiripbu transferi en kısa süredenoktalamayı istiyor.
EDİN DZEKO'NUN ACI GÜNÜ
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, dedesi Akif Dzeko'nun vefat haberiyle sarsıldı. Hemen Saraybosna'ya uçarak cenaze törenine katılan ve çok üzgün olan Boşnak oyuncu, dedesinin tabutunu bizzat mezara kadar indirerek son görevini yerine getirdi.
TADİC: G.SARAY'A KAYBEDELİM AMA...
Transferi büyük ses getiren Fenerbahçe'nin Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic, İstanbul'a şampiyonluk için geldiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcu, "Bana 'Ligde oynayacağınız iki maçı da Galatasaray'a kaybedeceksiniz ama şampiyon olacaksınız" diye sorsanız, kabul ederim. Çünkü ben şampiyonluğu istiyorum" diye konuştu.