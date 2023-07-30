Kıran kırana pazarlık

Sürpriz şekilde Fenerbahçe'nin gündemine giren Brezilyalı Tete ile sıkı pazarlık devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, davet üzerine menajeriyle İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle masaya oturmuştu.Ancak Fenerbahçe cephesi bu rakamı çok yüksek buldu.Maaş seviyesini 2.5 milyon Euro'ya indirmek için pazarlıklara başlayan yönetim, imza parasını da düşürmeyi hedefliyor.İstanbul'daki zirve sonrası tatil için Bodrum'a giden Sambacı ile temaslarını kesmeyen sarı- lacivertli kurmaylar, ikna için dört koldan çalışıyor.Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, dedesi Akif Dzeko'nun vefat haberiyle sarsıldı. Hemen Saraybosna'ya uçarak cenaze törenine katılan ve çok üzgün olan Boşnak oyuncu, dedesinin tabutunu bizzat mezara kadar indirerek son görevini yerine getirdi.Transferi büyük ses getiren Fenerbahçe'nin Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic, İstanbul'a şampiyonluk için geldiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcu, "Bana 'Ligde oynayacağınız iki maçı da Galatasaray'a kaybedeceksiniz ama şampiyon olacaksınız" diye sorsanız, kabul ederim. Çünkü ben şampiyonluğu istiyorum" diye konuştu.