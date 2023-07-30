Nenad Bjelica'dan sakatlık açıklaması! "Üç stoperle oynama durumumuz yok"

Bjelica, maçın kendileri açısından fiziki olarak lige hazır olma konusunda halen bir yol olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Ligin ilk maçına kadar olan süreci iyi değerlendirip hazırlanabilmek ve istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Maçta gol fırsatları bulmalarına rağmen beraberliği sağlayamadıklarını aktaran Bjelica, şöyle devam etti:

"Hazırlık maçı olması nedeniyle bizi düşündüren mağlubiyet değil, bizi düşündüren sakatlıklar konusu. Çünkü şu anda elimizde dört tane stoper var, bunların üçü sakatlıklar nedeniyle maalesef aramızda olmayacak. Bizde neler yapabiliriz diye bu konu üzerinde çalışmaya hemen başlıyoruz. Fiziki seviyeyi rakibimize baktığımızda farkı planlamalardan bahsedebiliriz."