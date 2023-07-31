Fenerbahçe Livakovic için şartları zorluyor! Serbest kalma bedeli...

Kadrosunu daha da güçlendirmek adına bir yabancı kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Fenerbahçe, Marsilya gibi Dinamo Zagreb'in de transferde inadını kıramıyor.
SERBEST KALMA BEDELİ İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR
Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile haftalar öncesinden anlaştı ancak Zagreb, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinde uzun süre diretti.
Dinamo Zagreb, 2. ön eleme turu ilk maçında Astana'yı 4-0 yenmişti. Bu maçın rövanşı 2 Ağustos'ta.