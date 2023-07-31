Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Livakovic için şartları zorluyor! Serbest kalma bedeli...
Giriş Tarihi: 31.7.2023 09:34 Son Güncelleme: 31.7.2023 09:38

Fenerbahçe Livakovic için şartları zorluyor! Serbest kalma bedeli...

Fenerbahçe Livakovic için şartları zorluyor! Serbest kalma bedeli...

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de yeni takviyeler için yoğun mesai harcanıyor. Bu sezon için yabancı bir kaleciyle anlaşmak isteyen sarı-lacivertli takım Dominik Livakovic şartlarını zorlarken oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ise işi yokuşa sürüyor.

Kadrosunu daha da güçlendirmek adına bir yabancı kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Fenerbahçe, Marsilya gibi Dinamo Zagreb'in de transferde inadını kıramıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile haftalar öncesinden anlaştı ancak Zagreb, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinde uzun süre diretti.

ZAGREB'TEN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

F.Bahçe, 9 milyon Euro bonservis konusunda anlaşma zemini sağlarken bu kez de Hırvat kulübünün, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak bizim için önemli. Livakovic en iyi oyuncularımızdan. Turu geçelim, sonrasına bakarız" isteğiyle karşılaştı.

Dinamo Zagreb, 2. ön eleme turu ilk maçında Astana'yı 4-0 yenmişti. Bu maçın rövanşı 2 Ağustos'ta.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler
Son dakika | CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu: Akbelen provokasyonu sonrası Jandarma harekete geçti
SON DAKİKA | Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti: Gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Galatasaray'da yıldızlar için imza töreni! Taraftarlar stadyumu doldurdu...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İzmir’in kasasını boşalttı kalem kalem satıyor
Önce suya şimdi de ulaşıma! CHP'li Soyer'den İzmir'de toplu ulaşıma dev zam talebi!
Son dakika: Bakan Özhaseki: Deprem, 8-9 şiddetinde bile olsa evimizden çıkmayacağız
Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus: ikiyüzlüler!
Esenyurt
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Livakovic için şartları zorluyor! Serbest kalma bedeli...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA