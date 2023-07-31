Nicolo Zaniolo’nun talipleri bitmiyor! Suudi Arabistan takımı devrede

AL-HİLAL DEVREDE

Galatasaray'ın önemli oyuncularından olan Nicolo Zaniolo için Suudi Arabistan iddiası geldi. Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Al Hilal'in İtalyan oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

YILLIK 30 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde yer alan iddiaya göre, Al Hilal'in Nicolo Zaniolo için dev bir teklife hazırladığı ve böyle bir teklifin her zaman gelmeyeceği yazıldı. Suudi Arabistan temsilcisinin, Zaniolo'ya yıllık 30 milyon euro ve 3-4 yıllık bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Al-Hial'den gelecek olan teklife sıcak bakabileceği de belirtildi.