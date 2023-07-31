Nicolo Zaniolo’nun talipleri bitmiyor! Suudi Arabistan takımı devrede

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Zalgiris engelini geçmek isteyen Galatasaray, kadrosunu da yeni transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.
Son olarak Icardi'nin bonservisini de alarak taraftarın gönlünü kazanan yönetim, sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Takıma yeni isimler katılırken, gözler diğer yandan ayrılacak isimlere çevrildi.
AL-HİLAL DEVREDE
Galatasaray'ın önemli oyuncularından olan Nicolo Zaniolo için Suudi Arabistan iddiası geldi. Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Al Hilal'in İtalyan oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
YILLIK 30 MİLYON EURO İDDİASI
Haberde yer alan iddiaya göre, Al Hilal'in Nicolo Zaniolo için dev bir teklife hazırladığı ve böyle bir teklifin her zaman gelmeyeceği yazıldı. Suudi Arabistan temsilcisinin, Zaniolo'ya yıllık 30 milyon euro ve 3-4 yıllık bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.
Galatasaray'ın Al-Hial'den gelecek olan teklife sıcak bakabileceği de belirtildi.