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Giriş Tarihi: 31.7.2023 12:43

Nicolo Zaniolo'nun talipleri bitmiyor! Suudi Arabistan takımı devrede

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Nicolo Zaniolo’nun talipleri bitmiyor! Suudi Arabistan takımı devrede

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, kısa sürede gösterdiği performansla yeniden transferin gözdesi olmayı başardı. İtalyan ve Premier Lig ekiplerinin ilgisinden sonra oyuncuya Suudi Arabistan'dan da talip çıktığı belirtildi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Zalgiris engelini geçmek isteyen Galatasaray, kadrosunu da yeni transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Son olarak Icardi'nin bonservisini de alarak taraftarın gönlünü kazanan yönetim, sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Takıma yeni isimler katılırken, gözler diğer yandan ayrılacak isimlere çevrildi.

SUUDİ ARABİSTAN EKİBİ ZANIOLO'YA TALİP OLDU

Galatasaray'ın geçtiği sezonun yarısında Roma'dan bonservisi alınarak transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor. İtalyan ve İngiliz takımlarının ilgisini çeken Zaniolo için bir talip de Suudi Arabistan çıktığı iddia edildi.

AL-HİLAL DEVREDE

Galatasaray'ın önemli oyuncularından olan Nicolo Zaniolo için Suudi Arabistan iddiası geldi. Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Al Hilal'in İtalyan oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

YILLIK 30 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde yer alan iddiaya göre, Al Hilal'in Nicolo Zaniolo için dev bir teklife hazırladığı ve böyle bir teklifin her zaman gelmeyeceği yazıldı. Suudi Arabistan temsilcisinin, Zaniolo'ya yıllık 30 milyon euro ve 3-4 yıllık bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Al-Hial'den gelecek olan teklife sıcak bakabileceği de belirtildi.

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Nicolo Zaniolo'nun talipleri bitmiyor! Suudi Arabistan takımı devrede
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