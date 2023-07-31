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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:26

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Oxlade-Chamberlain ile anlaştı! Sözleşmeye ek madde...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Oxlade-Chamberlain ile anlaştı! Sözleşmeye ek madde...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Alex Oxlade-Chamberlain, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, oyuncuyla büyük oranda anlaştı. Siyah-beyazlılar, yıldız ismin sözleşmesine dikkat çeken bir madde koymak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde 6 yıllık Liverpool macerasını noktalayan Alex Oxlade-Chamberlain, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Oxlade-Chamberlain ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş kalan detayları çözmeye çalışıyor.

Beşiktaş'tan ek madde isteği

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'in sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.

Körfez'den beklediği teklif gelmedi

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve geride bıraktığımız sezonda 13 maça çıkabilen Alex Oxlade-Chamberlain, Suudi Arabistan ve Katar'dan istediği teklifleri alamadı.

Geride bıraktığımız sezonda 9'u İngiltere Premier Lig olmak üzere 13 maça çıkabilen Alex Oxlade-Chamberlain, 1 gollük skor katkısı verdi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Oxlade-Chamberlain ile anlaştı! Sözleşmeye ek madde...
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