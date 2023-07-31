Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Oxlade-Chamberlain ile anlaştı! Sözleşmeye ek madde...

Geçtiğimiz günlerde 6 yıllık Liverpool macerasını noktalayan Alex Oxlade-Chamberlain, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Oxlade-Chamberlain ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş kalan detayları çözmeye çalışıyor.
Beşiktaş'tan ek madde isteği
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'in sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.
Körfez'den beklediği teklif gelmedi
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve geride bıraktığımız sezonda 13 maça çıkabilen Alex Oxlade-Chamberlain, Suudi Arabistan ve Katar'dan istediği teklifleri alamadı.
Geride bıraktığımız sezonda 9'u İngiltere Premier Lig olmak üzere 13 maça çıkabilen Alex Oxlade-Chamberlain, 1 gollük skor katkısı verdi.