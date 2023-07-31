Son dakika haberleri: Futbolda bir dönem sona ermek üzere! Eden Hazard bırakabilir...

Chelsea'den Real Madrid'e büyük umutlarla giden Eden Hazard adeta kariyerini bitirdi. 2019 yılında 115 milyon Euro bedelle Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu yaşadığı sakatlıklar ve fazla kiloları sebebiyle bir türlü istenilen seviyeyi yakalayamadı. Son sezonda sadece 10 maçta forma giyen Hazard sadece 1 gol 1 asist katkısı verebildi.

Kulüple sözleşmesi biten ve istediği teklifleri almakta zorlanan kanat oyuncusu futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi. İspanya'nın ünlü Spor gazetelerinden AS'ın haberine göre Belçikalı oyuncu, futbola veda edebilir.

Adı son dönemde Fenerbahçe ve Messi'nin transfer olduğu İnter Miami ile anılan Eden Hazard'ın kariyeriyle ilgili kararı yakın bir zamanda vermesi bekleniyor.