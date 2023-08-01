Edinson Cavani’ye coşkulu karşılama

Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, Uruguaylı milli futbolcu Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı.
Transferin resmiyet kazanmasının ardından Boca Juniors, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan La Bombonera Stadyumu'nda oyuncuyu taraftarlarına tanıttı.
Valencia'yla sözleşmesini fesheden Cavani, Bocu Juniors'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Deneyimli golcü Boca Juniors'ta 10 numaralı formayı giyecek.
Danubio FC'de profesyonel futbol kariyerine başlayan Edinson Cavani, sonrasında Palermo, Napoli, PSG ve Manchester United formaları giydi.
Cavani kariyerinde toplam 25 kupa kazandı.
36 yaşındaki yıldız isim forma giydiği 643 maçta 367 gol atarken, 74 asist yaptı.