Beşiktaş, Ajax’ın yıldızı Steven Berghuis için devrede

Fanatik'in haberine göre, Ajax ile yollarını ayırmayı düşünen Steven Berghuis gelecek olan teklifleri değerlendirecek. Beşiktaş'ın oyuncuyu yakından ettiği ve şartlarını sormak için harekete geçtiği iddia edildi.

GHEZZAL'IN YERİNE GELECEK

Olası bir Berghuis transferine şimdiden tam not veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; sakatlık kâbusu yaşayan Ghezzal'ın yerinde Hollandalı yıldızı kullanmanın planlarını yapıyor. Oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.