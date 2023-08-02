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Giriş Tarihi: 2.8.2023 13:28 Son Güncelleme: 2.8.2023 13:31

Beşiktaş, Ajax'ın yıldızı Steven Berghuis için devrede

Beşiktaş, Ajax’ın yıldızı Steven Berghuis için devrede

Kadrosunu güçlendirmeye devam ettirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Kartal, Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen Steven Berghuis için devreye girdi.

Konferan Ligi 2. ön eleme maçında Tirana'yı 3-1 mağlup eden ve tur için avantaj elde eden Beşiktaş'ta aynı zamanda transfer hareketliliği yaşanıyor. Transferde yavaş adımlar atan Kartal, Ajax'ın yıldızı Steven Berghuis için harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre, Ajax ile yollarını ayırmayı düşünen Steven Berghuis gelecek olan teklifleri değerlendirecek. Beşiktaş'ın oyuncuyu yakından ettiği ve şartlarını sormak için harekete geçtiği iddia edildi.

GHEZZAL'IN YERİNE GELECEK

Olası bir Berghuis transferine şimdiden tam not veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; sakatlık kâbusu yaşayan Ghezzal'ın yerinde Hollandalı yıldızı kullanmanın planlarını yapıyor. Oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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Beşiktaş, Ajax'ın yıldızı Steven Berghuis için devrede
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