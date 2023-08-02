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Giriş Tarihi: 2.8.2023 13:02

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan flaş hamle! Ainsley Maitland Niles...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’dan flaş hamle! Ainsley Maitland Niles...

Son dakika transfer haberi: Ada basını, Trabzonspor'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Bordo mavililerin, Arsenal ile kontratı biten yıldız oyuncu Ainsley Maitland Niles ile ilgilendiği iddia edildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Teknik direktör Nenad Bjelica'nın bir süredir İngiltere piyasasını markaj altına aldığı biliniyordu. Bu bağlamda Trabzonspor'un Arsenal ile kontratı biten yıldız oyuncu Ainsley Maitland Niles ile ilgilendiği öne sürüldü.

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Arsenal ile kontratı sona eren Ainsley Maitland Niles ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ainsley Maitland Niles; Trabzonspor, Sheffield United, Al Shabab ve Al Taawoun'un radarında.Bonservisi elinde bulunan ve çok sayıda talibi olan oyuncunun, yakın zamanda kararını vereceği vurgulandı.

25 yaşındaki Jamaika asıllı İngiliz sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonu Southampton'da kiralık olarak geçirmiş; 22 maçta 1 asist yapmıştı. Sağ kanadın yanı sıra sağ bek ve orta alanda da görev yapabilen Ainsley Maitland Niles, 5 kez İngiltere Milli Takımı'nda görev yaptı.

VİTES ARTACAK

Kulüp kaynaklarından henüz oyuncu hakkında bir açıklama yapılmazken, teknik direktör Nenad Bjelica'nın İngiliz pazarındaki oyuncular üzerinde durduğu biliniyor. Orsic'in sakatlanmasıyla hayal kırıklığı yaşayan Bordo-Mavililer'in ligin başlamasına 10 günden az süre kala transferde vites artırması bekleniyor.

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan flaş hamle! Ainsley Maitland Niles...
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