SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi Maribor oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Sloven ekibi Maribor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zimbru'yu ilk maçta 5-0, ikinci maçta ise 4-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Lüksemburg ekibi Differdange'yi eleyen Maribor ile mücadele edecek.

Bu eşleşmede ilk maç, 10 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş karşılaşmasına ise 17 Ağustos'ta Maribor ev sahipliği yapacak.