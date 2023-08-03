Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi Maribor oldu
Giriş Tarihi: 4.8.2023 00:11 Son Güncelleme: 4.8.2023 00:30

SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi Maribor oldu

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi Maribor oldu

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Maribor oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Sloven ekibi Maribor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zimbru'yu ilk maçta 5-0, ikinci maçta ise 4-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Lüksemburg ekibi Differdange'yi eleyen Maribor ile mücadele edecek.

Bu eşleşmede ilk maç, 10 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş karşılaşmasına ise 17 Ağustos'ta Maribor ev sahipliği yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Gergin başlayan maçta Beşiktaş rahat kazandı! İşte Konferans Ligi'ndeki yeni rakibimiz...
Özgür Özel 'Genel Başkanlık' kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na mesaj: Göreve talibim!
PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!
Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adana Demirspor, Cluj'u yenerek bir üst tura yükseldi
THY'den özel proje: Türkiye semalarında ilk kez gerçekleşti!
Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Tek kelime etmeyen CHP ve muhaliflere tepki yağdı: Sahtekarlıkları gün yüzüne çıktı!
SON DAKİKA | İstanbul’da flaş terör operasyonu: Hedeflerinde AVM ve ormanlar vardı! 11 gözaltı
Mühendisliklerde şans yüksek tıp ve hukukta dikkatli olun
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi Maribor oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA