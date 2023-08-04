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Giriş Tarihi: 4.8.2023 12:14

FENERBAHÇE HABERLERİ: PSG'den Keylor Navas için onay çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ: PSG’den Keylor Navas için onay çıktı

Paris Saint Germain'in 36 yaşındaki Kosta Rikalı file bekçisi Keylor Navas'ın transferinde onay çıktı. Transferde top artık Fenerbahçe'de...

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa uzanmak için önemli transferlerle kadrosunu güncellemeye devam eden Fenerbahçe'de sıradaki hedef kaleye bir ekleme yapmak. Sarı-Lacivertliler'in bu noktada ise hedefindeki isim Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'den Keylor Navas olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Keylor Navas'ın transferinde oyuncunun kulübü Paris Saint Germain'den iyi haber geldi.

Sarı-Lacivertliler ile görüşen Fransız devi oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı ve 36 yaşındaki file bekçisi ile anlaşılması durumunda transferde kolaylık sağlanacağını Fenerbahçe cephesine iletti. Öte yandan geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier League ekibi Notthingham Forest'ta kiralık olarak geçiren Kosta Rikalı file bekçisinin de Fenerbahçe'ye transfer olma fikrine sıcak baktığı belirtildi. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: PSG'den Keylor Navas için onay çıktı
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