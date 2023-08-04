TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Masouras için Siopis önerisi

Mislav Orsic'in çapraz bağ sakatlığı sonrası kanat bölgesine mutlaka takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da, gündemdeki isimlerden Philip Zinckernagel, Brugge ile anlaştı. Bordo-Mavililer bunun üzerine eski aşkı Georgios Masouras için devreye girdi. Daha önce 2 kez Trabzonspor'un ciddi şekilde istediği 29 yaşındaki Yunan yıldız, yüksek bonservis talebi nedeniyle gelememişti.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ

Karadeniz ekibi, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala tekrar harekete geçti. Her iki kanatta görev yapabilen Masouras için ilk etapta 2 milyon Euro bonservis gözden çıkarıldı. Ayrıca takasta Manolis Siopis teklif edildi. Olympiakos'un beklentisinin ise daha yüksek olduğu öğrenildi.

BAKASETAS VE KOURBELIS DE DEVREDE

Olympiakos'ta mevcut maaşı 600-700 bin Euro bandında olan Masouras konusunda Trabzonspor çok daha yüksek bir rakamı gözden çıkarmış durumda. Oyuncu cephesini ikna etmek adına Masouras'ın Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşları Anastasios Bakasetas ile Dimitrios Kourbelis de devrede. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yıldız futbolcuyu kadroya katmak adına yoğun çaba sarf ediyor. (Fanatik)