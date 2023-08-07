Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Krunic'ten Milan'a rest
Giriş Tarihi: 7.8.2023 13:47

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Krunic'ten Milan'a rest

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Krunic’ten Milan’a rest

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Boşnak Rade Krunic'in Milan'dan ayrılık izni istediğini yazdı. Sarı-Lacivertliler, 8 milyon Euro'ya transferi bitirmeye çalışacak.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Boşnak orta saha Rade Krunic, bonservis pazarlığını bitirmek için elini taşın altına koydu. İtalyan devine yakın kaynaklardan Milannews24, ayrılık izni isteyen 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta sahanın davranışlarının Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdığını yazdı. Haberde, "Fenerbahçe'nin pes etmeye niyeti yok. Türk kulübü, Boşnak yıldızı kadrosuna katmayı çok istiyor. Belli ki oyuncu da etkilenmiş.

5 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER
Oyuncunun evet cevabı 3.5 milyon euroluk tekliften sonra geldi. Ancak engel Serie A ekibi AC Milan'da... Müzakereler devam ediyor. Fenerbahçe başlangıçta 5 milyon euro önerdi ancak Milan, Sarı Kanarya'dan 15 milyon euro istedi. Kısa süre içinde Fenerbahçe fiyat yükseltme hareketine girecek. Hazırlık maçlarında görüldüğü gibi; Milan yeni orta saha bulmazsa Krunic kalacak gibi" ifadeleri yer aldı. Sarı-Lacivertiler'in şartları zorlayıp bonuslarla birlikte 8 milyon euroya çıktığı aktarıldı.

KAPTAN EDİN DZEKO İKNA ETTİ
Rade Krunic, Bosna Hersek Milli Takımı'nın kaptanı Edin Dzeko ile görüşmeler gerçekleştirdi. Dzeko, transferde adeta bir yönetici gibi çalıştı ve oyuncuyu ikna etti... 2019 yılında 8.6 milyon euroya Empoli'den Milan'a transfer olan Rade Krunic, orta sahada her bölgede oynadı. Kariyerinde merkez orta saha olarak 117 maç oynayıp 10 gol atıp 14 asist üreten Krunic, 90 kez de on numara bölgesinde şans bulup 7 gol, 11 asist yaptı. Ön liberoda da 29 maçta 2 gol attı. Ayrıca kanatlarda da denendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
Akaryakıta zam üstüne zam
CHP'deki Genel Başkanlık krizine İlgezdi de katıldı: İmamoğlu'na değişimi sordum "Bilmiyorum" dedi
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Kılıçdaroğlu'na rakip olan İmamoğlu yine yollara düştü! Vatandaş isyan etti
İstanbul'da yüksek sesle müzik cinayeti: Bir haber aldık ölmüş dediler!
Sosyal medya zombileri gerçeğin çölünde
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB mesajı: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Krunic'ten Milan'a rest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA