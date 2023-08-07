FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Krunic’ten Milan’a rest

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Boşnak orta saha Rade Krunic, bonservis pazarlığını bitirmek için elini taşın altına koydu. İtalyan devine yakın kaynaklardan Milannews24, ayrılık izni isteyen 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta sahanın davranışlarının Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdığını yazdı. Haberde, "Fenerbahçe'nin pes etmeye niyeti yok. Türk kulübü, Boşnak yıldızı kadrosuna katmayı çok istiyor. Belli ki oyuncu da etkilenmiş.

5 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER

Oyuncunun evet cevabı 3.5 milyon euroluk tekliften sonra geldi. Ancak engel Serie A ekibi AC Milan'da... Müzakereler devam ediyor. Fenerbahçe başlangıçta 5 milyon euro önerdi ancak Milan, Sarı Kanarya'dan 15 milyon euro istedi. Kısa süre içinde Fenerbahçe fiyat yükseltme hareketine girecek. Hazırlık maçlarında görüldüğü gibi; Milan yeni orta saha bulmazsa Krunic kalacak gibi" ifadeleri yer aldı. Sarı-Lacivertiler'in şartları zorlayıp bonuslarla birlikte 8 milyon euroya çıktığı aktarıldı.

KAPTAN EDİN DZEKO İKNA ETTİ

Rade Krunic, Bosna Hersek Milli Takımı'nın kaptanı Edin Dzeko ile görüşmeler gerçekleştirdi. Dzeko, transferde adeta bir yönetici gibi çalıştı ve oyuncuyu ikna etti... 2019 yılında 8.6 milyon euroya Empoli'den Milan'a transfer olan Rade Krunic, orta sahada her bölgede oynadı. Kariyerinde merkez orta saha olarak 117 maç oynayıp 10 gol atıp 14 asist üreten Krunic, 90 kez de on numara bölgesinde şans bulup 7 gol, 11 asist yaptı. Ön liberoda da 29 maçta 2 gol attı. Ayrıca kanatlarda da denendi.