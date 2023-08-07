Palermo Morutan’ı istiyor

G.Saray'ın 24 yaşındaki orta sahası Olimpiu Morutan'ın talipleri bir hayli fazla. Konyaspor ve Sampdoria'nın ardından Palermo da Rumen oyuncuya gözünü dikti.Sarı-kırmızılılarda yabancı kuralı dolayısıyla oynaması zor görünen genç futbolcuyu kulüp 1 yıl daha kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Morutan, geçtiğimiz sezon Pisa formasıyla Serie B'de 35 müsabakada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.