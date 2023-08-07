Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Palermo Morutan’ı istiyor
Giriş Tarihi: 7.8.2023

Palermo Morutan’ı istiyor

Palermo Morutan’ı istiyor
G.Saray'ın 24 yaşındaki orta sahası Olimpiu Morutan'ın talipleri bir hayli fazla. Konyaspor ve Sampdoria'nın ardından Palermo da Rumen oyuncuya gözünü dikti. Corriere dello Sport'un haberine göre satın alma opsiyonlu kiralık olarak teklifte bulunan İtalyan kulübü, şartlarda anlaşılması durumunda Morutan'ı transfer edecek. Sarı-kırmızılılarda yabancı kuralı dolayısıyla oynaması zor görünen genç futbolcuyu kulüp 1 yıl daha kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Morutan, geçtiğimiz sezon Pisa formasıyla Serie B'de 35 müsabakada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Adana Kozan'da korkutan deprem
CHP'deki Genel Başkanlık krizine İlgezdi de katıldı: İmamoğlu'na değişimi sordum "Bilmiyorum" dedi
Akaryakıta zam üstüne zam
İstanbul'da yüksek sesle müzik cinayeti: Bir haber aldık ölmüş dediler!
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Kılıçdaroğlu'na rakip olan İmamoğlu yine yollara düştü! Vatandaş isyan etti
Bodrum'da CHP'li Meclis Üyesi Özden'e ormanda özel imar izni
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
Son dakika haberleri: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu! Başkan Erdoğan'dan tebrik...
ARKADAŞINA GÖNDER
Palermo Morutan’ı istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA