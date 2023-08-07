Palermo Morutan’ı istiyor

G.Saray'ın 24 yaşındaki orta sahası Olimpiu Morutan'ın talipleri bir hayli fazla. Konyaspor ve Sampdoria'nın ardından Palermo da Rumen oyuncuya gözünü dikti. Corriere dello Sport'un haberine göresatın alma opsiyonlu kiralık olarak teklifte bulunanİtalyan kulübü, şartlarda anlaşılması durumundaMorutan'ı transfer edecek. Sarı-kırmızılılarda yabancı kuralı dolayısıyla oynaması zor görünen genç futbolcuyu kulüp 1 yıl daha kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Morutan, geçtiğimiz sezon Pisa formasıyla Serie B'de 35 müsabakada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.