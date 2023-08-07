Sıra geldi satışa

Önemli sponsorluk anlaşmaları ve kulüp projelerine rağmen G.Saray, 1 Haziran 2022- 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan finansal raporunda 952 milyon TL yıllık zarar açıkladı. Toplam borcu 7 milyar 553 milyon TL'ye ulaşan sarıkırmızılıların 1 numaralı ismi başkan Dursun Özbek son yönetim toplantısında,demişti.Özellikle Avrupa'dan önemli talipleri olan ve serbest kalma maddesinde 35 milyon Euro yazan Nicolo Zaniolo ile çıkış opsiyonu 25 milyon Euro olan Victor Nelsson kulübü mali açıdan rahatlatmaya aday iki isim olarak öne çıkıyor.Juventus, Milan ve Newcastle'ın istediği İtalyan yıldız, 30 milyon Euro'nun altına bırakılmayacak.Tottenham, peşinde olduğu Danimarkalı stoper için kulübe 22 milyon Euro'luk teklif yaptı.