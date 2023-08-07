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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Sıra geldi satışa

Sıra geldi satışa

Yıllık zararı 952 milyon TL olan G.Saray, yüksek bonservis beklediği Zaniolo ve Nelsson’un gönderilmesine sıcak bakıyor

Önemli sponsorluk anlaşmaları ve kulüp projelerine rağmen G.Saray, 1 Haziran 2022- 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan finansal raporunda 952 milyon TL yıllık zarar açıkladı. Toplam borcu 7 milyar 553 milyon TL'ye ulaşan sarıkırmızılıların 1 numaralı ismi başkan Dursun Özbek son yönetim toplantısında, "Daha çok çalışacağız ve gelecek yıl kâr açıklayacağız" demişti. Transfere ciddi bir bütçe ayıran ve kulübü kısa vadede kâra geçirmenin yolunun yüksek bedelli oyuncu satışından geçtiğini düşünen yönetim, planlarını bunun üzerinden yapıyor. Özellikle Avrupa'dan önemli talipleri olan ve serbest kalma maddesinde 35 milyon Euro yazan Nicolo Zaniolo ile çıkış opsiyonu 25 milyon Euro olan Victor Nelsson kulübü mali açıdan rahatlatmaya aday iki isim olarak öne çıkıyor.

NİCOLO ZANİOLO
Juventus, Milan ve Newcastle'ın istediği İtalyan yıldız, 30 milyon Euro'nun altına bırakılmayacak.

VİCTOR NELSSON
Tottenham, peşinde olduğu Danimarkalı stoper için kulübe 22 milyon Euro'luk teklif yaptı.

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