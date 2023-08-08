Bafetimbi Gomis, Kawasaki Frontale’ye transfer oldu

GOMIS'TEN AÇIKLAMA

Resmi imzaların atılmasının ardından Kawasaki'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan Gomis, "Kawasaki Frontale ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçirir, sizin için birçok gol atabilir ve birçok şampiyonluk kazanabilirim" ifadelerini kullandı.