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Giriş Tarihi: 10.8.2023 13:19

Piatek'in gol şarkısını taraftarlar belirleyecek

DHA
Piatek’in gol şarkısını taraftarlar belirleyecek

Başakşehir’in kadrosuna kattığı Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, bu sezon Trendyol Süper Lig'de atacağı ilk golünden sonra çalınacak şarkıyı taraftar belirleyecek.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Fan Token sahipleri, taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada Piatek'in gol şarkısını seçecek.

Polonyalı oyuncunun talebi üzerine 3 şarkının yarıştığı oylamada, Yng lvcas - la bebe, Justin Bieber - Ghost, Maluma - Sobrio şarkılarından en çok oy alan şarkı, golcünün bu sezon atacağı ilk golün ardından stadyumda çalınarak tribünleri coşturacak. Taraftar platformu üzerinden yapılacak oylamada son sözü ise taraftarlar söyleyecek. Uygulamayı indirerek desteklediği takımın kararlarında söz hakkı sahibi olan taraftarlar, yeni sezonda özel hediyeler ve deneyimler kazanma fırsatı elde edecekler.

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Piatek'in gol şarkısını taraftarlar belirleyecek
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