Piatek’in gol şarkısını taraftarlar belirleyecek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Fan Token sahipleri, taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada Piatek'in gol şarkısını seçecek.

Polonyalı oyuncunun talebi üzerine 3 şarkının yarıştığı oylamada, Yng lvcas - la bebe, Justin Bieber - Ghost, Maluma - Sobrio şarkılarından en çok oy alan şarkı, golcünün bu sezon atacağı ilk golün ardından stadyumda çalınarak tribünleri coşturacak. Taraftar platformu üzerinden yapılacak oylamada son sözü ise taraftarlar söyleyecek. Uygulamayı indirerek desteklediği takımın kararlarında söz hakkı sahibi olan taraftarlar, yeni sezonda özel hediyeler ve deneyimler kazanma fırsatı elde edecekler.