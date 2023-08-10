Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Morutan ayrılığı an meselesi! Palermo’ya gidiyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürürken bir yandan da takımdan ayrılacaklar için yoğun mesai harcanıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sonrasında gözden düşen Rumen oyuncu için ayrılık vakti geldi. Morutan'ın menajeri Galatasaray yönetimiyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. İtalyan basının iddiasına göre Morutan'ı Palermo kadrosuna katmak istiyor.

Palermo bu transfer için büyük uğraş veriyor. Morutan yönetimle görüştükten sonra transferi netleşecek. Geçen sezon Pisa'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Genç yıldız, Galatasaray formasıyla 36 maçta 3 gol atarken 5 asist yaptı. (Takvim)