Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Morutan ayrılığı an meselesi! Palermo'ya gidiyor
Giriş Tarihi: 10.8.2023 10:41

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Morutan ayrılığı an meselesi! Palermo'ya gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Morutan ayrılığı an meselesi! Palermo’ya gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan ayrılması beklenen 24 yaşındaki Rumen oyuncu İtalyan ekibi Palermo'nun radarında. Genç yıldız, Galatasaray formasıyla 36 maçta 3 gol atarken 5 asist yaptı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürürken bir yandan da takımdan ayrılacaklar için yoğun mesai harcanıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sonrasında gözden düşen Rumen oyuncu için ayrılık vakti geldi. Morutan'ın menajeri Galatasaray yönetimiyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. İtalyan basının iddiasına göre Morutan'ı Palermo kadrosuna katmak istiyor.

Palermo bu transfer için büyük uğraş veriyor. Morutan yönetimle görüştükten sonra transferi netleşecek. Geçen sezon Pisa'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Genç yıldız, Galatasaray formasıyla 36 maçta 3 gol atarken 5 asist yaptı. (Takvim)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Morutan ayrılığı an meselesi! Palermo'ya gidiyor
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