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Giriş Tarihi: 10.8.2023 16:13

Son dakika haberleri: Konyaspor'da sürpriz ayrılık! 10 gün önce transfer olan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberleri: Konyaspor’da sürpriz ayrılık! 10 gün önce transfer olan Schneiderlin’in sözleşmesi feshedildi

Konyaspor, 10 gün önce transfer ettiği Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrılmak istemesi sonucu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tümosan Konyaspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz haftalarda Nice'ten kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepleri nedeniyle ayrılmak istediğini ve bu yüzden sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada, ''Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin'in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberleri: Konyaspor'da sürpriz ayrılık! 10 gün önce transfer olan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi
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