GALATASARAY HABERLERİ: Son şampiyon sezonu açıyor! Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa yolculuğuna iyi başlayan G.Saray, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor maçı ile sezonu açıyor. Salı akşamı Slovenya'da Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk kazanan takımı bozmayı düşünmüyor.

Fizik durumu tam hazır olmayan İcardi'yi kulübede tutmayı palanlayan tecrübeli hoca, Bakambu ile maça başlayacak. Olimpija karşılaşmasında sahaya çıkan Kazımcan, sol bekte Angelino yerine forma giyecek. Sakatlığı nedeniyle Olimpija maçında kadroya dahil edilmeyen Nicolo Zaniolo, Kayserispor mücadelesinin kafilesine de alınmadı...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Arif, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan, Cardoso, Kemen, Attamah, Carole, Mane, Thiam

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Berkan, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu

LEVENT TÜZEMEN - BU KADRO 3 PUANLA LİGE BAŞLAR

G.Saray, yeni sezona şampiyon olarak giriyor, şampiyonluğun da en büyük adayı görünüyor. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, Okan Buruk'un elini güçlendirecek dev transferler yaptı. Hem saha içi hem kulübe çok zengin olacak. 3 kulvarı da rahatlıkla kaldıracak derin bir kadro yaratıldı. Okan hocanın tek görevi, futbolcular arasındaki rekabeti, arkadaşlık ilişkilerini, sevgi ve saygı ortamını hayata geçirmek. Geçen sezon Okan hoca formayı adaletli dağıttı, elindeki kadrodaki her oyuncuyu kullanmaya özen gösterdi.

Şimdi G.Saray'da daha fazla yıldız var. Hepsi ilk 11 oynamak isteyecektir. 5 oyuncu değişikliğinin yapıldığı bir dönemde Okan hoca özellikle defans bölümünde istikrarı korumalı, hücum hattında da görev yapacak oyuncuları mutlu edecek hamleleri planlamalı. Kayserispor, transfer yapamadı… İlk iliği kaçıran, düğmeleri ilikleyemezmiş. G.Saray da ilk ilki olan Kayseri deplasmanını kazanacak kadro kalitesine sahip.