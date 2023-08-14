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Giriş Tarihi: 14.8.2023 08:46

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Morutan Pisa'da! Anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Morutan Pisa’da! Anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, Rumen oyuncu için Pisa ile anlaştı. Kiralık kontratta zorunlu satın alma opsiyonu da var...

2 sezon önce 4.2 milyon Euro'ya Rumen FCSB'den alınan Olimpia Morutan bir kez daha yol ayrımında. 24 yaşındaki orta saha geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği İtalyan Kulübü Pisa ile her konuda anlaştı. Geçtiğimiz sezon zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kullanmayan Pisa, bu kez Morutan için yapılan pazarlıklarda zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etti ve 1 sezon için futbolcuyu kiraladı. Geçen sene İtalyan ekibi ile Serie B'de mücadele eden Rumen oyuncu 36 maçta 6 gol atıp 8 kez de asist yapmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Morutan Pisa'da! Anlaşma sağlandı...
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