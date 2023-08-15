Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır için flaş sözler! "Güven bittiyse..."

Fenerbahçe'de Altay Bayındır en ufak hatada büyük eleştiriler alıyor. Daha fazla yıpranmaması için yollar ayrılmalı mı? sorusuna SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç ve İskender Günen çarpıcı yanıtlar verdi. İşte o ifadeler...

MURAT ÖZBOSTAN: ALTAY TARAFTARIN ÖNÜNE ATILDI!



Altay'ı taraftarın önüne, özellikle geçen sezon fanatik medya mensupları attı. Ardından da İsmail Kartal bu konudaki sorulara hep aynı yanıtı verdi: "Evet yabancı kaleci alacağız. Başkanımız konuyla ilgileniyor." Tam 4 kez bunu söyledi. Durum böyleyken Altay ya da başka bir futbolcunun sağlıklı ve moralli bir performans göstermesi mümkün mü? Tabi ki hayır… Siz Altay'ın yerinde olmak ister misiniz? Ben istemem. Bu protestoların zemini hazırlandı. Altay olmaz, başka bir futbolcu olur yarın da… Buradaki asıl konu A Milli Takım kalesini koruyan bir kalecinin düşürüldüğü durum. Hatalı gol yiyebilir. Gelen yemeyecek mi? Fenerbahçe yönetimi yabancı kalecide ısrarlı, bu net... Ama bu süreci iyi yönetemediler. Elinizdeki değerleri yıpratmayın. Fenerbahçe taraftarı için zor bir sezon. Beklentiler büyük. Bugün alkışlanan bir isim yarın ıslıklanabilir. Bu işler F.Bahçe'ye fayda getirmedi, getirmez.



GÜRCAN BİLGİÇ: GELECEK ELDEKİNDEN İYİ DEĞİL



Bu tip durumlar F.Bahçe'ye özgüdür; kendi oyuncusunu linç eden, beğenmeyen, harcayan taraftarla oynamak zordur. Milli takımda Uğurcan oynarken, "Altay'ın hakkı yeniyor'' diye ortalığı yıkanlarla bugün genç kaleciyi ıslıklayanlar aynı kişiler. Bu Altay için ciddi bir sınav. Yönetim ona inandı, sözleşme uzattı. İsmail Kartal hiç çekinmedi formayı verdi. Bütün bu riskleri göğüslediler. Şimdi Altay'ın daha iyi antrenman yapıp kendisini eleştirenlere "burası benim'' mesajını vermesi lazım. Kolay mı? Değil... Ama Fenerbahçeliler şunu iyi bilsinler, alınacak kaleci Altay'dan iyi değil. Dünyada gol yemeyen kaleci yok. 4'te 4 yapan, sadece iki gol yiyen bir kadro desteklenir. Bu konuda yönetim de işi uzatmamalı. Ya yeni kaleciyi alın, ya da tam kadro Altay'ın arkasında durun. Oyuncuyu tekrar F.Bahçe'ye kazandırın.



İSKENDER GÜNEN: GÜVEN BİTTİYSE YOL VERİLMELİ



Şampiyonluğa oynayan takımlarda oyuncu-taraftar ilişkisi büyük önem taşır. Fakat bir başka gerçek var ki son yıllarda özellikle Türk oyunculara taraftarların art niyetli bir yaklaşımı söz konusu. Altay Bayındır da böylesi sorunlu yaklaşımın öznesi durumunda. Altay son derece yetenekli bir kaleci. Kaldı ki Fenerbahçe'de öylesi maçları var ki yaptığı kurtarışlarla öne çıktı. Fakat kaleci olmanın en büyük sorumluluklarının başında, yapılan basit hatanın sonucuna katlanmak vardır. Bugün gelinen noktada görünen o ki; Altay, Fenerbahçe taraftarı arasındaki ilişkinin daha doğrusu güven ortamının yaratılması olanaklı gözükmemekte. Yolların ayrılması her iki taraf için de doğru bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum.

