Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’dan iki bomba birden! Anlaşma tamam...

Transferde gaza basan Trabzonspor, dün akşam iki hamle birden yaptı. Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic için girişimlerde bulunan Karadeniz devi, Gomez'in ayrılma ihtimali nedeniyle bir hücum oyuncusu daha istiyordu.

Bu nedenle harekete geçen yönetim, 27 yaşındaki Yunan yıldız Taxiarchis Fountas'ı Türkiye'ye davet etti.

Prensipte anlaşılan Fountas'un bu akşam saat 20.10'da Atina'dan İstanbul'a gelecek.

KASIM ADAMS DA GELİYOR

Fernandez ve Benkovic'in sakatlığının ardından stoper arayan Fırtına, Hoffenheim forması giyen 28 yaşındaki Ganalı oyuncu Kasim Adams ile de el sıkıştı.

Adams'ın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Geçen sezon İsviçre ekibi Basel'de kiralık oynayan 28 yaşındaki 1.90'lık tecrübeli savunmacının Alman temsilcisi ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyordu.