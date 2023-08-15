Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'dan iki bomba birden! Anlaşma tamam...
Giriş Tarihi: 15.8.2023 11:22

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'dan iki bomba birden! Anlaşma tamam...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’dan iki bomba birden! Anlaşma tamam...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, bonservisi elinde olan Yunan orta saha Fountas ile 1.90’lık savunmacı Kasim Adams’ın transferlerini bitirdi. 2 yıldız da kısa sürede Türkiye’ye gelip imzaları atacak.

Transferde gaza basan Trabzonspor, dün akşam iki hamle birden yaptı. Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic için girişimlerde bulunan Karadeniz devi, Gomez'in ayrılma ihtimali nedeniyle bir hücum oyuncusu daha istiyordu.

Bu nedenle harekete geçen yönetim, 27 yaşındaki Yunan yıldız Taxiarchis Fountas'ı Türkiye'ye davet etti.

Prensipte anlaşılan Fountas'un bu akşam saat 20.10'da Atina'dan İstanbul'a gelecek.

KASIM ADAMS DA GELİYOR

Fernandez ve Benkovic'in sakatlığının ardından stoper arayan Fırtına, Hoffenheim forması giyen 28 yaşındaki Ganalı oyuncu Kasim Adams ile de el sıkıştı.

Adams'ın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Geçen sezon İsviçre ekibi Basel'de kiralık oynayan 28 yaşındaki 1.90'lık tecrübeli savunmacının Alman temsilcisi ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li belediye vatandaşı haraca bağladı! Ödemeyeni zabıta ile tehdit ediyorlar
Dış politikada yeni dönem şifreleri! Atılacak adımlar şekillendi
Son dakika: Karlov suikastında flaş gelişme! Kritik isim İstanbul’da yakalandı…
CHP... ‘Hışırtıya’ ok atan avcı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gericiliğe karşı omuz omuza
İki genci hayattan kopardı ifadesi pes dedirtti! "Ben şımarığım şaka yapmayı seviyorum"
Donald Trump'dan yargıca "Kışkırtıcı ifadeler" tepkisi! Parmaklıkları işaret etti
İngiltere'de Bibby Stockholm skandalı! Sığınmacı gemisindeki göçmen isyan etti: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'dan iki bomba birden! Anlaşma tamam...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA