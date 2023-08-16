Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Krunic’te sona doğru!

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de rota yeniden Milan'ın Bosnalı oyuncusu Rade Krunic'e döndü. Son olarak Cengiz Ünder ve Fred transferleri ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, tecrübeli orta sahayı getirebilmek için İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

Kanarya, 4 milyon Euro'luk bonservis teklifini 7 milyon Euro'ya çıkardı. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre F.Bahçe, 29 yaşındaki yıldızı ikna ettiği ve oyuncunun kulüplerin anlaşmasını beklediği iddia edildi. Pazarlıklarda sona gelindiği öğrenildi. Krunic, 2022-23 sezonunda toplam 34 maçta boy gösterdi, 1 gol, 1 asist üretti.