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Giriş Tarihi: 16.8.2023 13:23 Son Güncelleme: 16.8.2023 13:42

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Rayyan Baniya geliyor

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı stoperi Süper Lig’de buldu! Rayyan Baniya geliyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Savunmaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor; Kasım Adams, Nuraly Alip ve Vitor Tormena ile ilgileniyordu. Bordo-mavililer, aradığı ismi Süper Lig'de buldu ve Fatih Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor, stopere düşündüğü Kasım Adams ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak yönetim farklı oyuncularla da görüştüğü için Hoffenheimlı savunmacının transferini askıya almıştı.

Bordo-mavililerin yeniden görüşme yaptığı isimlerin Nuraly Alip ve Vitor Tormena olduğu iddia edilmişti.

Bu gelişmeler sonrası Trabzonspor, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu.

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın transferi için Fatih Karagümrük kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya, bordo-mavili takım için sağlık kontrolünden geçti. Oyuncu gece saatlerinde Trabzon'a gelecek.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Rayyan Baniya geliyor
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