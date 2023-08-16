Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı stoperi Süper Lig’de buldu! Rayyan Baniya geliyor

Trabzonspor, stopere düşündüğü Kasım Adams ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak yönetim farklı oyuncularla da görüştüğü için Hoffenheimlı savunmacının transferini askıya almıştı.

Bordo-mavililerin yeniden görüşme yaptığı isimlerin Nuraly Alip ve Vitor Tormena olduğu iddia edilmişti.

Bu gelişmeler sonrası Trabzonspor, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu.

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın transferi için Fatih Karagümrük kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya, bordo-mavili takım için sağlık kontrolünden geçti. Oyuncu gece saatlerinde Trabzon'a gelecek.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.